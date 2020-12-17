Глава заксобрания Карелии Шандалович поддержал Путина в вопросе вакцинации

Глава заксобрания Карелии Шандалович поддержал Путина в вопросе вакцинации

Вчера, 23:20ОбществоPhoto: youtube.com
Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, как и Владимир Путин, намерен сделать вакцину против ковида тогда, когда это станет возможным.

Как пишет stolicaonego.ru, во время сегодняшней прямой линии Владимир Путин заявил, что не сделал прививку от коронавируса потому, что нынешняя вакцина рассчитана на людей из другой возрастной группы. Однако он сделает ее, как только появится возможность.

Об этом же сказал председатель карельского парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, который, по сообщениям журналистов, в выходные работает с коронавирусными пациентами в Медвежьегорской ЦРБ.

«Я горжусь тем, что именно России первой в мире удалось разработать действенную вакцину от COVID-19», — сказал он.

По словам Шандаловича, вакцину против коронавируса необходимо делать только после рекомендации специалистов. Он заявил, что сделает прививку позже, а пока поступившее в республику лекарство должны получать те, кто в ней нуждается ввиду своей профессиональной деятельности.

Напомним, несколько дней назад в Карелию пришли две партии вакцины «Спутник V».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы