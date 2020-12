Глава заксобрания Карелии Шандалович поддержал Путина в вопросе вакцинации

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, как и Владимир Путин, намерен сделать вакцину против ковида тогда, когда это станет возможным.

Как пишет stolicaonego.ru, во время сегодняшней прямой линии Владимир Путин заявил, что не сделал прививку от коронавируса потому, что нынешняя вакцина рассчитана на людей из другой возрастной группы. Однако он сделает ее, как только появится возможность. Об этом же сказал председатель карельского парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, который, по сообщениям журналистов, в выходные работает с коронавирусными пациентами в Медвежьегорской ЦРБ. «Я горжусь тем, что именно России первой в мире удалось разработать действенную вакцину от COVID-19», — сказал он. По словам Шандаловича, вакцину против коронавируса необходимо делать только после рекомендации специалистов. Он заявил, что сделает прививку позже, а пока поступившее в республику лекарство должны получать те, кто в ней нуждается ввиду своей профессиональной деятельности. Напомним, несколько дней назад в Карелию пришли две партии вакцины «Спутник V».

