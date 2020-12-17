Куйвашев утвердил план мероприятий по профилактике безнадзорности детей в регионе

В документе сказано, что на 1 июля 2020 года, в регионе проживают 949 762 ребенка. На учете в ПДН нахдодятся 2 823 семьи, в них воспитывается 5 871 несовершеннолетний. За полгода профилактическую работу проводили с 9 685 детьми.