Куйвашев утвердил план мероприятий по профилактике безнадзорности детей в регионе

В документе сказано, что на 1 июля 2020 года, в регионе проживают 949 762 ребенка. На учете в ПДН нахдодятся 2 823 семьи, в них воспитывается 5 871 несовершеннолетний. За полгода профилактическую работу проводили с 9 685 детьми.
План ориентирован на социальные стандарты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и иных сферах.
Он предусматривает специальные разделы по профилактике негативных проявлений, таких как безнадзорность, правонарушения, различные зависимости (наркомания, алкоголизм и иное),отмечается в документе.
Также в нем содержатся меры по организации досуга и улучшению нравственного воспитания детей, правовой защите и просвещению детей.
Делами несовершеннолетних и защитой их прав в Свердловской области занимается областная комиссия при правительстве региона, а также 66 территориальных комиссий.