Куйвашев утвердил план мероприятий по профилактике безнадзорности детей в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений детей с 2021 по 2023 год. Документ опубликован интернет-портале правовой информации региона.

В документе сказано, что на 1 июля 2020 года, в регионе проживают 949 762 ребенка. На учете в ПДН нахдодятся 2 823 семьи, в них воспитывается 5 871 несовершеннолетний. За полгода профилактическую работу проводили с 9 685 детьми. План ориентирован на социальные стандарты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и иных сферах. Он предусматривает специальные разделы по профилактике негативных проявлений, таких как безнадзорность, правонарушения, различные зависимости (наркомания, алкоголизм и иное),отмечается в документе. Также в нем содержатся меры по организации досуга и улучшению нравственного воспитания детей, правовой защите и просвещению детей. Делами несовершеннолетних и защитой их прав в Свердловской области занимается областная комиссия при правительстве региона, а также 66 территориальных комиссий.

