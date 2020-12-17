Куйвашев утвердил план мероприятий по профилактике безнадзорности детей в регионе

Куйвашев утвердил план мероприятий по профилактике безнадзорности детей в регионе

Сегодня, 13:32Общество
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений детей с 2021 по 2023 год. Документ опубликован интернет-портале правовой информации региона.

В документе сказано, что на 1 июля 2020 года, в регионе проживают 949 762 ребенка. На учете в ПДН нахдодятся 2 823 семьи, в них воспитывается 5 871 несовершеннолетний. За полгода профилактическую работу проводили с 9 685 детьми.

План ориентирован на социальные стандарты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и иных сферах.

Он предусматривает специальные разделы по профилактике негативных проявлений, таких как безнадзорность, правонарушения, различные зависимости (наркомания, алкоголизм и иное),отмечается в документе.

Также в нем содержатся меры по организации досуга и улучшению нравственного воспитания детей, правовой защите и просвещению детей.

Делами несовершеннолетних и защитой их прав в Свердловской области занимается областная комиссия при правительстве региона, а также 66 территориальных комиссий.

Свердловская областьдетиЕвгений Куйвашевинспекция ПДН
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