Медикам из Качканара начали экстренно перечислять «ковидные» выплаты

Врачам из Качканара, которые сегодня пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату денег за работу с больными коронавирусом, начали перечислять деньги.

Минздрав Свердловской области отчитался об итогах проверки, которую оперативно организовали после сегодняшней жалобы президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие «ковидных» выплат в Качканаре. Предварительно имела место задержка сроков выплат некоторым сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ, так как они не были вовремя включены в основную заявку, рапорт подали позже. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник,сообщили в оперштабе Свердловской области. Контроль на месте будет осуществлять комиссия Минздрава региона. Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции президента состоялось включение из call-центра, куда стекаются обращения граждан. При этом выяснилось, что медикам из Качканара с начала пандемии не платят надбавки за COVID-19. Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter