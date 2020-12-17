Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19

Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19

Сегодня, 15:17Общество
Врачи из Качканара и других городов страны во время конференции президента России Владимира Путина рассказали о том, что не получают выплаты за работу с больными коронавирусом.

Подборку с подобными жалобами россиян позже передадут главе государства.

Путин ответил, что в регионы было выделено 10 миллиардов рублей на то, чтобы оперативно реагировать на нерешенные вопросы, связанные с закупкой СИЗов и подготовкой медучреждений.

Еще пять миллиардов государство потратило на бесплатные препараты для людей, лечащихся на дому.

Непонятно, почему людям не дают эти лекарства, мы разберемся. Все обращения систематизируем, на все отреагируем. Будем выяснять, где эти деньги,подытожил президент.

Stories:
Коронавирус
Владимир Путинпресс-конференциякоронавируспандемия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы