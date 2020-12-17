На Урале СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестерых детей приемной матерью

Напомним, ранее 16-летняя девочка заявила об издевательствах. Она рассказала, что она и еще пятеро детей спят на полу, а за каждую провинность опекун заставляет плеваться в лицо. Еще одна дочь женщины, по словам девочки, долгое время проживает в чулане и не выходит из него. В результате девочка сбежала. Ее встретили сотрудники полиции. Теперь она находится в реабилитационном центре.