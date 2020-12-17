На Урале СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестерых детей приемной матерью

На Урале СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестерых детей приемной матерью

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области
Верхотурский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело после заявления 16-летней девочки о том, что ее опекун издевалась над ней и еще пятью приемными детьми.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетней). По ней максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.

По предварительной информации, в период с августа по ноябрь 2020 года в поселке Павда в доме на улице Революционная 16-летней девушке причиняли психические и физические страдания.

В ходе предварительного следствия будут выяснены обстоятельства произошедшего, а также причины совершения преступления.

Напомним, ранее 16-летняя девочка заявила об издевательствах. Она рассказала, что она и еще пятеро детей спят на полу, а за каждую провинность опекун заставляет плеваться в лицо. Еще одна дочь женщины, по словам девочки, долгое время проживает в чулане и не выходит из него. В результате девочка сбежала. Ее встретили сотрудники полиции. Теперь она находится в реабилитационном центре.

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