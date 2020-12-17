На Урале запрещавший сотрудникам болеть COVID-19 менеджер банка остался без работы

На Урале запрещавший сотрудникам болеть COVID-19 менеджер банка остался без работы

Сегодня, 10:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге менеджер, который запретил сотрудникам болеть коронавирусом, был уволен.

После проведения проверки по факту высказываний менеджера был выявлен факт превышения должностных полномочий. Действия сотрудника противоречат политике банка, а потому он был уволен, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу банка «Восточный экспресс».

Напомним, ранее менеджер екатеринбургского отделения запретил сотрудникам болеть коронавирусом, так как срывается план по финансовым операциям. Руководитель заявляла, что работники будут лишены премии и должны работать даже с высокой температурой.

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