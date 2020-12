На Урале запрещавший сотрудникам болеть COVID-19 менеджер банка остался без работы

В Екатеринбурге менеджер, который запретил сотрудникам болеть коронавирусом, был уволен.

После проведения проверки по факту высказываний менеджера был выявлен факт превышения должностных полномочий. Действия сотрудника противоречат политике банка, а потому он был уволен, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу банка «Восточный экспресс». Напомним, ранее менеджер екатеринбургского отделения запретил сотрудникам болеть коронавирусом, так как срывается план по финансовым операциям. Руководитель заявляла, что работники будут лишены премии и должны работать даже с высокой температурой.

