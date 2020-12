Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков покинул свой пост. Он отправился на повышение в Москву.

Временно исполняющим его обязанности станет Алексей Спиридонов, который является заместителем, пишет E1 со ссылкой на источник в ГИБДД. Кадровые перестановки подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что к обязанностям на новом месте Кисляков приступит с 1 января 2021 года. Напомним, Алексей Кисляков является главой УГИБДД региона с лета 2018 года. Он заменил на посту Юрия Демина.

