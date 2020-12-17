Названы наиболее подорожавшие за год продукты в Нижнем Тагиле

В результате, как гласит анализ цен, предоставленный тагильским Отделом государственной статистики, возросла в цене баранина (+88 рублей). На втором месте — греча, подорожавшая на 38 рублей, сообщает ТК «Телекон». После нее идет сыр (+27 рублей), сахар (+23 рубля) и вермишель (+21 рубль).
Выросла в цене сметана (+12 рублей), картофель (+9 рублей), а также пшеничный и ржаной хлеб (+7 и 6 рублей). Яйца стали стоить на 5 рублей дороже. За год увеличилась стоимость моркови (+7 рублей). На 3 рубля подорожала капуста и на 1 рубль соль и молоко.
Отмечается, что цена на пшено и сливочное масло снизились на 15 рублей.
Напомним, Свердловскстат опубликовал данные, какие отдельные категории продуктов за год выросли в цене в Свердловской области.