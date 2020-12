Новые возможности для абонентов: «Ростелеком» приобрел провайдера «Планету»

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению ООО «Созвездие Н», которое контролирует оператора связи «Планета» на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

Сделка была совершена с привлечением ООО «Сбербанк Инвестиции», которое за несколько этапов консолидировало 100% группы компаний (ГК) «Планета» в интересах «Ростелекома». Эта сделка позволяет «Ростелекому» значительно укрепить позиции на территории Екатеринбурга и Свердловской области. ГК «Планета» занимается предоставлением высокотехнологичных услуг связи. В частности, это высокоскоростной доступ в интернет, цифровое ТВ, голосовые сервисы, виртуальные АТС и частные сети, а также видеонаблюдение на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Красноуральска и Березовского. Присоединение к «Ростелекому» группе компаний даст новые возможности для развития. Абоненты обеих компаний смогут пользоваться их сервисами и услугами. Например, MVNO (виртуальный сотовый оператор), видеонаблюдение, VoD (видео по запросу), информационная безопасность и так далее. Все привычные сервисы «Планеты» будут сохранены в полном объеме — не изменятся номера счетов и формат личного кабинета, а также останется прежней служба технической поддержки. Также не планируется менять и стоимость тарифов. По словам вице-президента по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществом «Ростелекома» Александра Колесникова, приобретение бизнеса ГК «Планета» является примером точечных сделок, которые позволяют усиливать позиции на локальных рынках. Эта покупка значительно укрепит конкурентное положение в регионе, открывая возможности для допродажи клиентам «Планеты» дополнительных услуг из широкой линейки цифровых сервисов «Ростелекома», а также реализации синергетического потенциала от объединения бизнесов двух компаний, сказал Александр Колесников. Вице-президент «Ростелекома», директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев отметил, что в последние три года компания активно инвестирует средства в развитие инфраструктуры Екатеринбурга. В каждом районе города созданы опорные и резервные узлы связи, модернизированы сети в домах, что позволило увеличить скорость интернета до 1 Гбит/с. Также компания запустила первый в УрФО опорный катастрофоустойчивый Центр обработки данных. Кроме показателей надежности, это значительно сократило потерю пакетов и время задержки сигналов (ping) для пользователей. Мы рады предоставить абонентам «Планеты» все наши инновационные решения,отметил Сергей Гусев. Руководитель ГК «Планета» Алексей Демин добавил, что сотрудничество с «Ростелекомом» открывает новые возможности. Мы создаем новые качественные продукты, чтобы сделать жизнь клиентов интереснее, комфортнее, лучше. Наша компания всегда выполняла и впредь будет выполнять взятые на себя обязательства,сказал руководитель ГК «Планета» Алексей Демин.

