Новые возможности для абонентов: «Ростелеком» приобрел провайдера «Планету»

Присоединение к «Ростелекому» группе компаний даст новые возможности для развития. Абоненты обеих компаний смогут пользоваться их сервисами и услугами. Например, MVNO (виртуальный сотовый оператор), видеонаблюдение, VoD (видео по запросу), информационная безопасность и так далее. Все привычные сервисы «Планеты» будут сохранены в полном объеме — не изменятся номера счетов и формат личного кабинета, а также останется прежней служба технической поддержки. Также не планируется менять и стоимость тарифов.