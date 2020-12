По индексу «IQ городов» Нижний Тагил за 2019 год «умнее» не стал

По итогам 2019 года Нижний Тагил опустился в рейтинге по росту индекса цифровизации городского хозяйства. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Минстроя.

Данный индекс показывает, с какой эффективностью в муниципалитеты внедряются технологии «умного» города. Данная оценка считается сложной, поскольку для ее получения проводится анализ 47 показателей по 10 направлениям среди 203 городов и административных центров. Перед экспертами стоит задача оценить технический уровень городского управления, общественной и экологической безопасности, транспорта, ЖКХ, туризма и сервиса, экономики и инфраструктуры. Основная цель «Умного города» заключается в том, чтобы увеличить средний IQ муниципалитетов относительно 2018 года на 30% к 2024 году. Отмечается, что свыше половины данной динамики уже было достигнуто за прошлый год. В категории «Крупные города» наибольший рост был зафиксирован у Краснодара (+25%), Рязани (+25%) и Нижневартовска (+16%). Нижний Тагил занял 28 место и, касательно 2018 года, опустился ниже на 13 пунктов. Рост показателей города составил минее 1%. Екатеринбург же наоборот показал рекордную динамику (+31%) и в своей категории занял второе место, уступив Москве. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров пояснил, по какой причине результаты статистики за 2019 год публикуются именно сейчас: Сроки связаны с текущей особенность индекса — помимо числа показателей, которые постоянно дорабатываются, уточняются по мере появления новых технологий, свою роль играет и время публикации данных. Напомним, в марте Нижний Тагил занял 14-ю строчку в рейтинге «IQ городов». Нижний Тагил занял 14-е место в рейтинге по индексу «IQ городов»

