Путин обещал установку воздушных датчиков в городах с металлургическим производством

В рамках реализации программы «Чистый воздух» в российских городах, где активно работает металлургическое производство, Владимир Путин анонсировал установку специальных датчиков по анализу воздуха.

Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где работают металлургические производства, за счет производителей,пояснил президент. На пресс-конференции 17 декабря жители Магнитогорска озвучили президенту России Владимиру Путину проблемы с выбросами с металлургических предприятий. Журналист газеты Магнитогорского металлургического комбината назвала выбросы туманом Напомним, в Нижнем Тагиле главным источником загрязнения воздуха является «Нижнетагильский металлургический комбинат». Он выбрасывает 57,16% от всего количества предприятий города. Металлургическое производство выбрасывает до 61 тысячи тонн вредных веществ за год. Большую часть загрязнений составляет оксид углерода, его объем составляет 43,5 тысячи тонн.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter