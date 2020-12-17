Путин обещал установку воздушных датчиков в городах с металлургическим производством

Путин обещал установку воздушных датчиков в городах с металлургическим производством

Сегодня, 17:21Общество
В рамках реализации программы «Чистый воздух» в российских городах, где активно работает металлургическое производство, Владимир Путин анонсировал установку специальных датчиков по анализу воздуха.

Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где работают металлургические производства, за счет производителей,пояснил президент.

На пресс-конференции 17 декабря жители Магнитогорска озвучили президенту России Владимиру Путину проблемы с выбросами с металлургических предприятий.

Напомним, в Нижнем Тагиле главным источником загрязнения воздуха является «Нижнетагильский металлургический комбинат». Он выбрасывает 57,16% от всего количества предприятий города. Металлургическое производство выбрасывает до 61 тысячи тонн вредных веществ за год. Большую часть загрязнений составляет оксид углерода, его объем составляет 43,5 тысячи тонн.

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