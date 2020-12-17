Путин рассказал об условиях возврата индексации пенсии работающим пенсионерам

Путин рассказал об условиях возврата индексации пенсии работающим пенсионерам

Сегодня, 19:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал условия возврата индексации пенсии работающим пенсионерам.

По его словам, в сегодняшних условиях пандемии COVID-19, с падением доходов населения, индексация крайне важна. При этом глава государства напомнил, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсии не платили.

Условие простое — это бюджетная обеспеченность,заявил президент.

При этом он подчеркнул, что на следующий год предусмотрена индексация пенсий на 6,3%. Это выше, чем инфляция, которая ожидается в районе 4%.

По направлению, о котором вы сказали, конечно, мы об этом думаем. И конечно, пенсионеры это заслуживают, это точно,сказал глава государства.

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