Семьи с детьми до 7 лет получат «скромный подарок» от Владимира Путина к Новому году

Семьи с детьми до семи лет получат выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей речи на пресс-конференции. По его словам, это будет «скромный подарок» от государства к Новому году. Напомним, сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой он также заявил, что на детей до двух лет были продлены пособия. Их могут получить семьи, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. Выплата составляет один прожиточный минимум на ребенка. На детей от 1,5 до 3 лет — можно получить те же выплаты из материнского капитала.

