Следственный комитет Свердловской области проверит, насколько законны выплаты медикам в Качканаре.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил информацию в ходе пресс-конференции. Медики обратились с вопросом к президенту о том, что они не получают надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. В ведомстве отметили, что ход проверки взяло под личный контроль руководство регионального СК России. Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19

