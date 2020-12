В Карелии приняли закон о бюджете на трехлетний период

В четверг, 17 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли проект закона о бюджете Карелии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Karelinform.ru пишет, что в будущем году объемы доходов бюджета республики, исходя из прогнозов, составят 51 млрд рублей, расходная часть – 55,7 млрд рублей. Дефицит достигнет 4,7 млрд рублей. Приблизительно 65% общей расходной части или 35,6 млрд рублей направят на обеспечение соцблока: образование – 13,1 млрд рублей, здравоохранение — 9 млрд, соцзащита – 10,9 млрд рублей, стабилизация занятости – 927 млн рублей, спорт и культура – 582,3 млрд рублей. Наряду с тем реализация нацпроектов потребует 9,7 млрд рублей. Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович акцентировал внимание на том, что преимущественным числом голосов депутаты утвердили бюджет, не утративший ни одного процента социальных обязательств перед жителями Карелии и способный обеспечить нормальное функционирование республики. Бюджет формировался с учетом национального рода целей развития, установленных посланием российского лидера Владимира Путина. На обеспечение горячим питанием младшеклассников предусмотрено 313 млн рублей, на ежемесячные выплаты классным руководителям – 471 млн рублей, на поддержку первичного здравоохранения – 592 млн рублей. Вместе с тем на расселение граждан из аварийных домов уйдет 802 млн рублей. Отмечается, что, со слов Элиссана Шандаловича, весь следующий год он совместно с главой республики и правительством Карелии будут увеличивать бюджетную прибыль. В число приоритетных направлений войдут здравоохранение, социальная сфера, стимулирование экономики.

