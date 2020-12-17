В Нижнем Тагиле будет разработан проект капитального ремонта школы № 32

В Нижнем Тагиле будет разработан проект капитального ремонта школы № 32

Сегодня, 16:24ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Для школы № 32 будет разработана проектно-сметная документация в 2021 году для капитального ремонта.

Заявку на включение школы в программы по созданию новых учебных мест планируется подать в 2022 году, сообщила на профильной комиссии гордумы начальник управления образования Татьяна Удинцева, пишут ИА «Все Новости».

Выполнять задание будет МУП «Тагилгражданпроект».

Директор школы Галина Масликова рассказала, что у школы имеется решение Ленинского районного суда от 2016 года с требованием о проведении реконструкции кабинетов для изучения иностранных языков, так как они не соответствуют нормативам по площади.

Такое расширение — это, соответственно, реконструкция всего здания. Суд нам предоставлял отсрочку дважды — в 2016 и в 2018 годах, в 2020 году нам не дали отсрочки, поэтому сейчас необходимо принимать какие-то решения. Было решено провести капитальный ремонт школы,рассказала Галина Масликова.

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