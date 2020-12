Владимир Путин: «Бояться онлайн-образования не надо»

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о дистанционном обучении в стране.

По мнению главы государства, необходимо разделить вопросы об онлайн-обучении в школах и ВУЗах. В России 39,9 тысячи школ, из них работает дистанционно только два процента, некоторая часть находится в смешанной системе. При этом большинство из них работает в обычном режиме. ВУЗам, в основном, рекомендовано перейти на дистант. Путин отметил, что проблемы есть, они касаются и компьютерного оборудования, интернета. В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интеренету,подчеркнул президент. Путин отметил, что такая система образования никогда не заменит личного контакта между учащимися и преподавателями, однако дистанционное образование будет развиваться. Вообще бояться онлайн-образования не надо. Есть положительные стороны, есть отрицательные,пояснил глава государства.

