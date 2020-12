Владимир Путин: «Пандемия наложила отпечаток на все стороны жизни»

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию в стране.

Президент отметил, что проблема наложила отпечаток на все стороны жизни и затронула весь мир. Из-за пандемии были локдауны, сокращение производства, рабочих мест, падение доходов. Проблем море и все-таки это море везде. Этот океан расплескался по всему миру. Можно сказать, что мы встретили эти проблемы достойно, отчасти лучше чем другие страны мира,отметил президент. Также Путин высказался о падении ВВП: в этом году оно составило 3,6%. В США этот показатель выше, в некоторых странах Евросоюза, например, Великобритании, снижение ВВП находится на уровне 9%.

