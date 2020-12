Президент России Владимир Путин на конференции поддержал всеобщую вакцинацию от COVID-19 и обещал сам поставить такую прививку.

По словам главы государства, всеобщая вакцинация нужна. Он отметил, что российская вакцина безопасна, у нее хорошие компоненты. Путин сказал, что в России до сих пор не хватает оборудования для производства вакцины. Это будет наращиваться, все планы будут исполнены. У нас уже будут миллионы доз вакцины в начале 2021 года,сказал президент.

