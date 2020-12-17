Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семьям с детьми в 2021 году

Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семьям с детьми в 2021 году

Сегодня, 17:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о продлении выплат на детей для россиян.

С 2021 года в России продлили выплаты на детей от нуля до полутора лет. Они положены, если у каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на каждого ребенка.

Такую же выплату можно получить на детей от полутора до трех лет из средств материнского капитала.

На детей от трех до семи лет введено правило,что если доход на каждого члена семьи не дотягивает до одного прожиточного минимума, то выделяется половина от его суммы на каждого ребенка.

Это оперативные меры по поддержке российских семей, я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям,подчеркнул президент.

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