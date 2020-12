Вячеслав Гладков общался с белгородцами в социальной сети

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире отвечал на вопросы белгородцев без ведущих и посредников.

По сообщению издания Bel.ru, прямая линия для беседы с жителями Белгородской области была организована в социальной сети. Гладков провел ее самостоятельно, в течение одного часа отвечая на пришедшие перед эфиром вопросы. Для граждан с ограниченными возможностями трансляция сопровождалась сурдопереводом. Отмечается, что в основном белгородцев волновали вопросы, которые касаются ледяного дождя, в частности проблемы в работе управляющих компаний, занимающихся устранением последствий ЧП. На вопрос о наказаниях врио губернатора ответил, что сначала нужно хорошо разобраться в ситуации и только потом принимать решение. Если факт халатности будет доказан, виновный не уйдет от наказания. Также в эфире был озвучен вопрос о поборах в учебных заведениях региона. На него Гладков ответил категорично: любые поборы в школах — «это тюрьма». Он отметил, что в школах создаются специальные родительские комитеты, через которые можно оказать добровольную помощь. Если же в школах будут принудительно требовать деньги или другую помощь, необходимо незамедлительно обращаться в прокуратуру. Ответил Гладков и на вопрос о том, что можно сделать с ростом цен на хлеб и другие продукты. Здесь нужен диалог с ретейлерами при поддержке федеральных властей. Также в рамках эфира врио губернатора Белгородской области снова ответил на вопросы об ограничениях в новогодние дни. Он сказал, что в детских садах разрешается проводить утренники, но родители не смогут на них присутствовать. При желании можно будет пригласить фотографа и оператора, но только при наличии справки об отсутствии у них коронавируса. Судя по комментариям, жители Белгородской области высоко оценили доступность главы региона для простых граждан и возможность не только задать ему вопрос, но и получить ответ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter