Выплаты, экология и коронавирус: о чем рассказал Владимир Путин на пресс-конференции

На пресс-конференции обсуждались экологические проблемы в российских городах, однако вопросы о Нижнем Тагиле озвучены не были. Редакция TagilCity.ru направляла президенту вопрос об установке санитарно-защитных зон вокруг предприятий города, которые оказывают негативное влияние на экологию. Во время конференции редакция провела замеры воздуха в центре Нижнего Тагила, при этом было выявлено превышение ПДК по трем вредным веществам. Информация о регулярных превышениях ПДК также была направлена Путину.
Во время пресс-конференции глава государства заявил, что ответственность за загрязнение воздуха лежит на предприятиях. Он анонсировал установку специальных датчиков в городах, где есть металлургическое производство, за счет предприятий-загрязнителей.
Еще одной проблемой Нижнего Тагила, которую не озвучили президенту, стал вопрос перевода «скорой помощи» на аутсорсинг. Тагильские медики отправляли президенту вопросы и видеообращения, но модераторы пресс-конференции президента не озвучили эту тему.
В ходе встречи с прессой Владимир Путин рассказал о ходе реализации «мусорной реформы». Он отметил, что существует достаточно много вопросов по организации производства. Среди задач — создание замкнутого цикла производства, при котором отходы используются в других видах производства. Другой целью является ответственность между производителями и упаковщиками продукта. Президент напомнил, что правительство занимается этими вопросами и выделяет значительные ресурсы.
Также Владимир Путин уверен, что система здравоохранения адекватно отреагировала на угрозы коронавируса. Он отметил, что система оказалась более эффективной по сравнению с другими странами. Изначально в стране были закрыты границы, что позволило выиграть время. В начале пандемии нехватка коечных мест составляла 50%. На данный момент развернуто 277 тысяч коек и построено 40 медцентров. Кроме того, часть больниц перепрофилировали для борьбы с коронавирусом. Путин сказал, что своевременно была выделена материальная поддержка врачам в «красной зоне».
После заявления Путина о выплатах, медики из Качканара, во время включения из call-центра, куда стекаются обращения граждан, пожаловались президенту на невыплату денег за работу с больными COVID-19. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом. В течении часа стало известно, что Минздрав Свердловской области срочно начал проверку по этому поводу, кроме того, проверку инициировал Следственный комитет региона. Предварительно было выявлено, что задержка сроков выплат некоторым сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ была из-за того, что их вовремя не включили в основную заявку. Еще до конца выступления Путина, денежные средства врачам стали перечислять на счета больницы, они должны поступить на карты медработников в понедельник.
В завершении пресс-коференции Владимир Путин объявил, что семьи, в которых есть дети до семи лет получат выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка до конца 2020 года. Он назвал это «скромным подарком» к новому году.