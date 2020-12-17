За 3 года Сбербанк намерен перевести 50% пластиковых карт в «цифру»

Он рассказал, что в начале 2021 года всем клиентам банка будет предлагаться услуга «пластик, как опция» — при заказе любой карточки она станет автоматически доступна в цифровом формате. Пользователь может расплачиваться ей, совершая покупки в интернете, или загрузить ее на смартфон и расплачиваться ей бесконтактно в магазинах, поддерживающих такую услугу. При этом пластиковый вариант клиент может дозаказать в любое время.