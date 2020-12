За 3 года Сбербанк намерен перевести 50% пластиковых карт в «цифру»

Экологическая повестка станет одной из ведущих для Сбербанка в наступающем году. В планах компании — отказ от пластиковых карт в пользу цифровых.

Как отмечает зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, сейчас уже более 10% карт выпускаются банком в Digital-формате, и в дальнейшем планируется постепенно переводить клиентов на «цифру». Он рассказал, что в начале 2021 года всем клиентам банка будет предлагаться услуга «пластик, как опция» — при заказе любой карточки она станет автоматически доступна в цифровом формате. Пользователь может расплачиваться ей, совершая покупки в интернете, или загрузить ее на смартфон и расплачиваться ей бесконтактно в магазинах, поддерживающих такую услугу. При этом пластиковый вариант клиент может дозаказать в любое время. Как сообщает newsnn.ru, Царев уточнил, что со второй половины следующего года переход с пластика на «цифру» коснется всех клиентов Сбербанка. Акция по введению в оборот цифровых карт будет действовать при оформлении новых продуктов банка и при перевыпуске старой карты. Он отмечает, что цель компании — перевод на цифровые карты 50% всех клиентов банка к 2023 году. Сейчас тенденция на отказ от пластика наблюдается во всем мировом пространстве. Европа уже отказалась от производства пластиковой посуды, а банки постепенно отходят от пластиковых карт к цифровым. Сбербанк также решил поддержать этот мировой тренд. Так, цифровые дебетовые карты и цифровые кредитные карты уже получили несколько миллионов клиентов банка. Такая мера помогла сэкономить порядка 5 тонн пластика.

