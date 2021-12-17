Детский сад в поселке Баранчинский отремонтировали впервые за 35 лет

Детский сад в поселке Баранчинский отремонтировали впервые за 35 лет
Детский сад в поселке Баранчинский отремонтировали впервые за 35 лет
Сегодня, 14:30ОбществоФото: 1МI
Капремонт детского сада в поселке Баранчинский обошелся почти в 10 миллионов рублей. Обновления стены детсада ждали 35 лет. Помощь пришла от благотворителей из АО «Святогор».

По словам заведующей детским дошкольным учреждением Любови Трефиловой, в настоящий момент здание детсада в поселке Баранчинский отремонтировали как раз к новому году. АО «Святогор» тем самым сделал подарок всем 245 малышам и педколлективу. За всю 35-летнюю историю ДОУ, его не ремонтировали ни разу.

Помощь, оказанная нам, не только стала огромной материальной поддержкой, но и надеждой на лучшее будущее, поделилась с TagilCity.ru Любовь Трефилова.

Смета в итоге составила 9,5 миллионов рублей — на эти деньги заменили большинство изношенных элементов конструкции — от мягкой кровли до сантехники в каждой группе.

Видео:1МI

АО «Святогор» в начале 2021 года подписало соглашение о социально-экономическом партнерстве с администрацией Кушвинского городского округа, куда входит и поселок Баранчинский. За весь год в округе были реализованы десятки проектов.

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Пригород
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