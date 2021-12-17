Два педагога из Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева

Среди них — два педагога из Нижнего Тагила. Преподаватель ИЗО из тагильской школы № 2 Ольга Семенова получила премию в 200 тысяч рублей за второе место, а музыкальный руководитель Наталья Агинских из тагильского детского сада «Детство» за третье место — сто тысяч рублей.