Два педагога из Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева

Два педагога из Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева
Два педагога из Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева
Сегодня, 08:56ОбществоФото: «Областная газета»
Губернатор Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам Свердловской области. Награждение прошло 16 декабря. Лауреатами стали, в том числе, и два педагога из Нижнего Тагила.

Всего из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева награды получили 34 работника сферы образования, в том числе лидеры и призёры регионального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года России-2021» и «Воспитатель года России-2021», сообщает «Областная газета».

Среди них — два педагога из Нижнего Тагила. Преподаватель ИЗО из тагильской школы № 2 Ольга Семенова получила премию в 200 тысяч рублей за второе место, а музыкальный руководитель Наталья Агинских из тагильского детского сада «Детство» за третье место — сто тысяч рублей.

Поздравляя педагогов, губернатор Куйвашев отметил их роль в современном мире, поблагодарил за терпение и умение учить.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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