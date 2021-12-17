Два педагога из Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева

Всего из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева награды получили 34 работника сферы образования, в том числе лидеры и призёры регионального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года России-2021» и «Воспитатель года России-2021», сообщает «Областная газета».
Среди них — два педагога из Нижнего Тагила. Преподаватель ИЗО из тагильской школы № 2 Ольга Семенова получила премию в 200 тысяч рублей за второе место, а музыкальный руководитель Наталья Агинских из тагильского детского сада «Детство» за третье место — сто тысяч рублей.
Поздравляя педагогов, губернатор Куйвашев отметил их роль в современном мире, поблагодарил за терпение и умение учить.