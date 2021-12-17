Екатеринбуржец рассказал о проблемах с получением QR-кода после курса вакцинации

Житель Екатеринбурга Александр, который работает журналистом, сообщил о сложностях с получением QR-кода. Мужчина рассказал, что полностью завершил курс вакцинации, однако код так и не пришел.

По словам Александра, сложности возникли из-за того, что первый компонент вакцины свердловчанин поставил в Сочи, а вот второй уже в уральской столице. Сначала мужчина заметил, что после первой вакцинации в кабинете Госуслуг ничего не произошло. Тогда он подумал, что код появится после того, как он вакцинируется еще одним компонентом, но и этого не случилось, сообщает Е1. Два дня уралец, приложивший скан сертификатов, получал сообщения, якобы сервис недоступен, поэтому нужно подождать. В период с 11 по 14 декабря данные в личном кабинете постоянно менялись. Из последнего сообщения следует, что обращение Александра было направлено в поликлинику Сочи. На данный момент мужчина продолжает жить без подтверждения, что прививался. Результат: дважды уколовшись, я числюсь в антиваксерах, которым запрещено появляться в общественных местах,пожаловался уралец. Напомним, 15 декабря стало известно, что жители поселка Махнево в Свердловской области пожаловались на отказ принимать пациентов, которые не привились от коронавируса. Об отказе в лечении без QR-кода заявили жители свердловского поселка

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