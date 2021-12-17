Екатеринбуржец рассказал о проблемах с получением QR-кода после курса вакцинации

По словам Александра, сложности возникли из-за того, что первый компонент вакцины свердловчанин поставил в Сочи, а вот второй уже в уральской столице. Сначала мужчина заметил, что после первой вакцинации в кабинете Госуслуг ничего не произошло. Тогда он подумал, что код появится после того, как он вакцинируется еще одним компонентом, но и этого не случилось, сообщает Е1.
Два дня уралец, приложивший скан сертификатов, получал сообщения, якобы сервис недоступен, поэтому нужно подождать. В период с 11 по 14 декабря данные в личном кабинете постоянно менялись. Из последнего сообщения следует, что обращение Александра было направлено в поликлинику Сочи. На данный момент мужчина продолжает жить без подтверждения, что прививался.
Результат: дважды уколовшись, я числюсь в антиваксерах, которым запрещено появляться в общественных местах,пожаловался уралец.
Напомним, 15 декабря стало известно, что жители поселка Махнево в Свердловской области пожаловались на отказ принимать пациентов, которые не привились от коронавируса.