Кондукторы и водители без прививки от COVID-19 отстранены от работы в Екатеринбурге

Кондукторы и водители без прививки от COVID-19 отстранены от работы в Екатеринбурге
Кондукторы и водители без прививки от COVID-19 отстранены от работы в Екатеринбурге
Сегодня, 10:42ОбществоФото: 1MI
Более полусотни водителей и кондукторов, а также других работников транспортных парков, отстранены от работы в Екатеринбурге. Причиной стал их отказ от вакцинации, о чем все они были предупреждены заранее.

О том, что у рабочих нет желания этого делать и они являются ярыми отказниками, рассказали в Гортрансе.

На предприятии была организована вакцинация сразу в нескольких здравпунктах. В целом уровень вакцинации в Гортрансе составляет 90%, но ситуация с вынужденным отстранением сотрудников тревожна, так как в парках не хватает персонала, пишет Е1.

Перевозчик приказ об обязательной вакцинации выпустил в октябре 2021 года. Все водители и кондукторы должны были до 1 декабря, а позднее — до 15 декабря, сделать прививку. Основанием стало постановление главного санврача Свердловской области Дмитрия Козлова.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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