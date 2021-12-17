На I Всероссийском родительском форуме ЕР и Минпросвещения обсудили капремонт школ

На Первом Всероссийском родительском форуме обсуждался предстоящий в 2022–2023 годах массовый капремонт школ. В мероприятии участвовали примерно 1000 родителей из всех субъектов Российской Федерации. Оно было организовано ЕР и Минпросвещения.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что президент поручил за два ближайших года отремонтировать минимум 3000 школ. Также этот пункт внесен в народную программу «Единой России», пишет nashgorod.ru. Кравцов отметил важность привлечения к контролю за этими работами родителей. Важно сделать этот важный проект максимально прозрачным. Кроме этого к процессу, уже на стадии обсуждения дизайна, следует привлечь педагогический состав и учащихся. Что касается контроля от партии, то его будут осуществлять депутаты всех уровней, от представителей ЕР в Госдуме до народных избранников в муниципалитетах. В ближайшее время Министерство просвещения получит список ответственных. Об этом рассказала координатор партийного проекта «Новая школа», первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Алена Аршинова. По ее словам, депутаты будут постоянно на связи, чтобы осуществлять контроль за капремонтами на местах. По возможности, на объектах капремонта будет оборудовано Председатель думского комитета по просвещению, федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова заявила, что отвечать за подачу заявок на капремонт школ должны не педагоги, а чиновники, для которых это является профильной задачей. Казакова подчеркнула, что учителям и администрациям школ, не сталкивающимся с такими задачами каждый день, будет сложно правильно заполнить заявку. Передача этого вопроса чиновникам снизит бюрократическую нагрузку на учителей и директоров школ. Она попросила Минпросвещения «внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения — чиновников». Как сообщает официальный партийный сайт «Единой России», на форуме был выдвинут целый ряд инициатив, причем касающихся не только капремонта. Так, было предложено привлекать к оснащению спортзалов представителей профессионального спорта. Что касается капремонтов, то было предложено создать реестр школ, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Делается это в том числе для того, чтобы можно было наказать недобросовестных подрядчиков. Кроме этого, была высказана идея о привлечении родительских комитетов к процессу еще на стадии формирования заявки. В Свердловской области проблема капитального ремонта школ актуальна и нашла отражение в народной программе партии. «По поручению президента в 2022–2026 годах будет реализована программа по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. В результате отремонтировать и привести в соответствие с современными стандартами должны не менее 170 свердловских школ, в которых обучаются 9 300 детей. Согласно государственной программе «Развитие образования», по капитальному ремонту школ закреплен перечень работ, софинансирование которых будет идти за счет средств федерального бюджета. Надеемся, что заявка Свердловской области будет выполнена. Партийный проект «Новая школа» со своей стороны будет, как и в предыдущие годы, проводить мониторинг и контролировать, чтобы работы были выполнены качественно и вовремя. Улучшить условия обучения школьников — в приоритете «Единой России»», — рассказал региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев.

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