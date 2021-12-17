«Норникель» оказался в топ-20 рейтинга среднемесячных размеров зарплат по РФ

Рейтинговое агентство НКР и РБК подготовили рэнкинг среднемесячных зарплат в крупнейших компаниях России. В лидеры попала и ГМК «Норильский никель». Предприятие заняло 13-ю позицию со средним показателем зарплат 137 430 рублей в месяц.

Как передают «Новые известия», размер средней зарплаты в «Норникеле» рассчитывался среди около 70 тысяч работников. К сравнению: средняя зарплата по стране, по сведениям Росстата, равна 51 344 рублей. Эксперты взяли данные более чем 2 тыс. компаний за прошлый год. Выходит, что сотрудники «Норникеля» получают практически три средние зарплаты по стране всего за один месяц работы. PricewaterhouseCoopers (PwC) опросили 300 предприятий России о планах повысить зарплату. Оказалось, что об этом думает только 1% респондентов. Причем наибольший рост ожидается в металлургической отрасли. Стоимость металла выросла по сравнению с предыдущим годом по различным категориям продукции от 1,5 до 2-х раз. По этой причине в «Норильском никеле» уже с января нового года увеличат оплату труда в среднем на 6,7%.«В будущем у нас большие проекты развития. Для их успешной реализации „Норильскому никелю“ нужны будут профессионалы высочайшего уровня. Важность представляет заинтересованность членов и приверженность общему результату. Поэтому с января будущего года мы решили повысить размер вознаграждения сотрудникам. Так будет оценен вклад каждого в успех нашего предприятия и сохранится конкурентоспособность „Норильского никеля“ как работодателя», — отметил президент компании Владимир Потанин. На «Норильском никеле» оплату труда персоналу повышают каждый год. На 2022 год на 10% и 20% больше начислят 80% работников. Именно такое количество занято в структурах компании в Норильске и на Кольском полуострове. Кроме зарплат, предприятие каждый год осуществляет компенсацию расходов на проезд в отпуск не только для самих работников, но и членов их семей. Внедрены пенсионная и жилищная программы. Для молодых людей предлагается программа профессионального обучения, а с первого дня работы надбавку за труд в районах Крайнего Севера выплачивают по максимальной ставке.

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