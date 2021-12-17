Продали дом и сбежали от сына-тирана пожилые супруги в Нижнем Тагиле

Тагильчанин требовал с пожилого отца деньги и обещал его зарезать. Родители после этого инцидента продали дом и уехали жить отдельно.

Мужчина был обвинен в угрозе убийством. Однако по причине у него отсутствия судимостей ему назначены обязательные работы, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. 36-летний мужчина распивал спиртное в доме у родителей. Через какое-то время он потребовал у 67-летнего отца, чтобы он дал ему деньги. После отказа тагильчанин взял нож и угрожал папе расправой. Матери удалось остановить конфликт. Подсудимый был безработным и злоупотреблял алкоголем. Деньги он брал у родителей, один из которых является инвалидом. С 2015 года также мужчина находится на учете у нарколога. Отец тагильчанина на суде признался, что жить с сыном стало невозможно. Поэтому семья подала дом и родители стали жить отдельно. Назвать новый адрес он отказался, так как боится сына. Обвиняемому родители купили жилье и иногда помогают продуктами. Сам мужчина заявил, что ничего не помнит. Суд приговорил тагильчанина к 280 часам обязательных работ.

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