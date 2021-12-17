QR-коды в ТРЦ и на рынках отменены в Тюменской области

QR-коды в ТРЦ и на рынках отменены в Тюменской области
QR-коды в ТРЦ и на рынках отменены в Тюменской области
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Pixabay
Губернатор Тюменской области отменил QR-коды на рынках и в торговых центрах на время новогодних праздников.

Объяснил свое решение Александр Моор стабилизацией ситуации с СOVID-19 в регионе, что дает возможность поддержать средний и малый бизнес, несущий в связи с коронавирусными ограничениями большие убытки.

К системе QR-кодов Тюменская область вернется 20 января, когда она будет введена не только в ТРЦ, но и в салонах красоты, ночных клубах, туристических базах и заведениях общепита, сообщает E1. Режим повышенной готовности в регионе продлен до первого марта 2022 года.

Напомним, что ранее предприниматели Свердловской области обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить обязательную проверку QR-кодов на входах в ТРЦ, так как действующие ограничения могут стать причиной банкротства многих арендаторов и арендодателей.

Сюжеты:
Коронавирус
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