Тараканов нашла прокуратура в детском отделении больницы Алапаевска

Тараканов нашла прокуратура в детском отделении больницы Алапаевска
Тараканов нашла прокуратура в детском отделении больницы Алапаевска
Сегодня, 11:26ОбществоФото: 1MI
Тараканы были найдены в детском соматическом отделении больницы в Алапаевске. Прокуратура обратила внимание на медучреждение после публикаций в СМИ.

В частности, медучреждение замечено в грубых нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Главный врач получил представление с требованием устранить нарушения. Он его рассмотрел и сделал выговор помощнику врача-эпидемиолога. Кроме того, в отношении должностного лица было возбуждено административное дело за нарушение требований к общественным помещениям и зданиям.

В итоге больница получила штраф в 10 тысяч рублей, а сотрудник на 500 рублей. Также в больнице прошла внеплановая дезинсекция и внесены изменения в техзадание к контракту о проведении данных мероприятий. В частности, увеличено их количество.

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Алапаевск
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