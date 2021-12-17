Уралец обвиняется в экстремизме и занятии высшего положения в преступной иерархии

Уралец обвиняется в экстремизме и занятии высшего положения в преступной иерархии
Уралец обвиняется в экстремизме и занятии высшего положения в преступной иерархии
Сегодня, 20:40ОбществоФото: 1MI
Ранее судимый 33-летний мужчина обвиняется в экстремизме и в том, что занял главенствующее положение в преступной иерархии. Обвинение предъявило свердловское управление СКР.

Версия следствия гласит, что, находясь в колонии, уралец стал организатором деятельности движения, которое признано на территории страны экстремистским. Закрепив за собой главенствующее место в иерархии, он начал финансировать движение и распространять среди арестантов его символику, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что также обвиняемый не только поддерживал, но и сохранял преступную субкультуру в учреждении. На данный момент мужчина заключен под стражу

Напомним, 15 сентября стало известно, что житель Сургута в Екатеринбурге получил два года колонии за то, что спонсировал террористов. Он передавал деньги в Дагестан, откуда они поступали дальше в Сирию.

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Свердловская областьСКРколонияэкстремизм
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