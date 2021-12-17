В Екатеринбурге приставы взыскали с врача миллион рублей

Следствие доказало, что медик брал деньги за свидетельства о болезни. По этому документу пациенты получали единовременную выплату, информирует «КП-Урал».
По словам представителей ГУ ФССП России по Свердловской области, Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств ведомства возбудил исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа как дополнительного вида наказания с жителя Екатеринбурга.
Судебные приставы выяснили, что осужденный врач сидит под Екатеринбургом в тюрьме города Тавды. Приставы потребовали трудоустроить должника. Зарплата бывшего медика шла на погашение долга.
Далее приставы решили арестовать автомобили Audi Q7 и Hyundai Solaris, принадлежащие заключенному. Только после этого экс-невролог добровольно выплатил миллион рублей.