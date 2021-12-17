В Екатеринбурге приставы взыскали с врача миллион рублей

Врач-невролог из Екатеринбурга, осужденный за взятку, выплатил штраф в сумме один миллион рублей.

Следствие доказало, что медик брал деньги за свидетельства о болезни. По этому документу пациенты получали единовременную выплату, информирует «КП-Урал». По словам представителей ГУ ФССП России по Свердловской области, Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств ведомства возбудил исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа как дополнительного вида наказания с жителя Екатеринбурга. Судебные приставы выяснили, что осужденный врач сидит под Екатеринбургом в тюрьме города Тавды. Приставы потребовали трудоустроить должника. Зарплата бывшего медика шла на погашение долга. Далее приставы решили арестовать автомобили Audi Q7 и Hyundai Solaris, принадлежащие заключенному. Только после этого экс-невролог добровольно выплатил миллион рублей.

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