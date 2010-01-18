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На проведение года Франции в России свердловские власти потратят 13 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На проведение года Франции в России свердловские власти потратят 13 миллионов рублей

18 января 2010, 18:28ОбществоArtem
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