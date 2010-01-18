На проведение года Франции в России свердловские власти потратят 13 миллионов рублей
18 января 2010, 18:28ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом заявил министр культуры Алексей Бадаев. По его словам, эти деньги будут потрачены на организацию мероприятий не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле.
На Урал приедут известные французские культурные деятели, прибудут выставки, а также труппа знаменитого Комеди Франсез, сообщает ЭМЕ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей