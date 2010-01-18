Налоговики организовали «телефон доверия» для борьбы с коррупцией

Об этом сообщает «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отмечают, что для сотрудников налоговых органов важна любая информация, которая поможет выявить преступление коррупционной направленности и другое нарушение в налоговой сфере. Позвонить по специальному номеру могут и те, у кого есть предложения по совершенствованию работы налоговиков. Номер «телефона доверия» в Екатеринбурге 356-06-82, код города 343. Звонки принимаются круглосуточно.