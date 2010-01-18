Сегодня отмечается Крещенский сочельник

Взятой из храма святой водой полагалось умыться и окропить дом. Считается, что крещенская вода имеет особую целебную силу. И именно в Крещение у православных есть традиция – окунаться в прорубь. Одно из популярных мест для погружения тагильчан – набережная городского пруда. Там в обычный день совершают зимние заплывы тагильские моржи. А в Крещение их прорубь становится местом паломничества многих горожан. Причем, как ожидается, пик посещений придется на завтрашний вечер. Инструкторы нижнетагильского клуба моржей отмечают, что окунаться в иордань зачастую приходят люди подшофе, а этого делать категорически нельзя. Отмечу, что у проруби будет дежурить милиция, скорая помощь, спасатели.