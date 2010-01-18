Снимок Медведева - четвертый в списке самых дорогих фотографий мира
18 января 2010, 17:47ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотография президента России Дмитрия Медведева "Тобольский кремль", ушедшая с благотворительного аукциона за 51 миллион рублей, стала четвертой в списке самых дорогих фотографий в истории.
Об этом пишет "Коммерсант". На первом месте в Топ-10 самых дорогих фотографий мира находится безымянная работа Принса из серии "Ковбой", ушедшая в 2008 году за 3 миллиона 401 тысячу долларов. Затем идет диптих Гурски "99 центов II", проданный в 2007 году за 3 миллиона 346 тысяч долларов. Замыкает первую тройку фотография Штайхена "Лунный свет в пруду", за которую в 2006 году заплатили 2 миллиона 928 тысяч долларов. Дмитрий Медведев известен как заядлый фотолюбитель. На личном сайте третьего президента России даже есть отдельная страница, посвященная его фотоработам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей