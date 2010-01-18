Снимок Медведева - четвертый в списке самых дорогих фотографий мира

Об этом пишет "Коммерсант". На первом месте в Топ-10 самых дорогих фотографий мира находится безымянная работа Принса из серии "Ковбой", ушедшая в 2008 году за 3 миллиона 401 тысячу долларов. Затем идет диптих Гурски "99 центов II", проданный в 2007 году за 3 миллиона 346 тысяч долларов. Замыкает первую тройку фотография Штайхена "Лунный свет в пруду", за которую в 2006 году заплатили 2 миллиона 928 тысяч долларов. Дмитрий Медведев известен как заядлый фотолюбитель. На личном сайте третьего президента России даже есть отдельная страница, посвященная его фотоработам.