Уже сегодня вечером, возможно, улица Кулибина в г. Нижний Тагил будет открыта
18 января 2010, 18:50ОбществоArtem
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Сейчас там работают 3 единицы снегоуборочной техники, они ликвидируют последствия аварии на техническом водоводе НТМК, которая произошла в ночь на пятницу.
К вечеру работа будет закончена. Если администрация города примет результаты расчистки, то улица Кулибина будет открыта, рассказали нам в отделении организации движения ГИБДД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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