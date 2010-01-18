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Уже сегодня вечером, возможно, улица Кулибина в г. Нижний Тагил будет открыта
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уже сегодня вечером, возможно, улица Кулибина в г. Нижний Тагил будет открыта

18 января 2010, 18:50ОбществоArtem
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