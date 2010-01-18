В 90 % случаев свердловчане жалуются властям на ЖКХ

Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора. Среди лидеров по обращениям – Екатеринбург, Верхотурье, Белоярский район, Артемовский, Кушва, Нижняя Тура, Тавда, Первоуральск. Практически из всех муниципальных образований поступают жалобы на некачественную уборку улиц и ремонт жилого фонда, перебои с водой и теплоснабжением. 15 января на отраслевом совещании губернатор Александр Мишарин подчеркнул, что сфера ЖКХ подлежит коренной, глубокой модернизации.