В 90 % случаев свердловчане жалуются властям на ЖКХ
18 января 2010, 18:46ОбществоArtem
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90 % обращений и жалоб жителей Свердловской области в органы власти связаны с проблемами жилищно-коммунального комплекса.
Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора. Среди лидеров по обращениям – Екатеринбург, Верхотурье, Белоярский район, Артемовский, Кушва, Нижняя Тура, Тавда, Первоуральск. Практически из всех муниципальных образований поступают жалобы на некачественную уборку улиц и ремонт жилого фонда, перебои с водой и теплоснабжением. 15 января на отраслевом совещании губернатор Александр Мишарин подчеркнул, что сфера ЖКХ подлежит коренной, глубокой модернизации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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