В г. Нижний Тагил грабитель угрожал девушке отверткой
18 января 2010, 18:02ОбществоArtem
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15 января сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, совершившего разбой и грабёж.
В этот день в 13.00 в подъезде дома на Калинина он, угрожая отвёрткой 11-тикласснице, потребовал у неё сотовой телефон. Девушка начала кричать, вышедшие на шум соседи спугнули преступника, но он успел проткнуть девушке куртку. Спустя несколько часов на улице Зари этот же парень выхватил сумку у 40-летней женщины. Она обратилась в милицию, рассказала приметы нападавшего. По её словам, она часто видела парня в своём дворе. Женщина опознала преступника по фототеке и его задержали. Это 20-тилетний безработный, ранее судимый молодой человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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