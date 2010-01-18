В г. Нижний Тагил грабитель угрожал девушке отверткой

В этот день в 13.00 в подъезде дома на Калинина он, угрожая отвёрткой 11-тикласснице, потребовал у неё сотовой телефон. Девушка начала кричать, вышедшие на шум соседи спугнули преступника, но он успел проткнуть девушке куртку. Спустя несколько часов на улице Зари этот же парень выхватил сумку у 40-летней женщины. Она обратилась в милицию, рассказала приметы нападавшего. По её словам, она часто видела парня в своём дворе. Женщина опознала преступника по фототеке и его задержали. Это 20-тилетний безработный, ранее судимый молодой человек.