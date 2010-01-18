В г. Нижний Тагил состоялось заседание рабочей группы по модернизации моногородов

При успешном осуществлении вошедших в документ проектов общий объем инвестиций в экономику Нижнего Тагила должен составить 230,5 миллиардов рублей. Предполагается, что к 2015 году в результате реализации намеченных инициатив в городе по методике международной организации труда должно появиться более 37 тысяч новых рабочих мест. Зам. председателя правления Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы Ирина Макиева отметила, что структура инвестиционного плана Нижнего Тагила получила высокую оценку и в настоящее время распространяется по другим регионам России в помощь муниципалитетам моногородов как образец. Тем не менее, документ предложено доработать и представить его в Москву 25 января.