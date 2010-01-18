Вирус клещевого энцефалита появился на Урале 400 лет назад
18 января 2010, 17:56ОбществоArtem
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Ученые Уральского госуниверситета изучили геном вируса клещевого энцефалита.
Как сообщае «Новый Регион», клещевой энцефалит укоренился на Урале в 17 веке с началом активной колонизации Сибири. Из природного очага болезнь разнесли животные, сопровождающие человека по его торговым путям, а потом она дошла как минимум до Прибалтики. Это открытие совершили недавно биологи УрГУ. Совершить открытие помогло уникальное географическое положение Свердловской области. На ее территории представлены все известные штаммы сибирского генотипа вируса, а также пролегают исторические российские пути в Сибирь.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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