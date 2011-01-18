Американских ковбоев задержали за пьяное вождение... мула
18 января 2011, 10:33ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти города Остин, штат Техас, задержали двух американцев за верховую езду в пьяном виде.
По словам очевидцев, одетые по-ковбойски мужчины припарковали свойфургончик для перевозки скота на одной из улиц Остина, после чего вывелииз фургона лошадь и мула и отправились на верховую прогулку.Как позже выяснилось, оба любителя верховой езды находились в изрядномподпитии, в результате чего и были задержаны полицией, отмечают «НовостиАмерики».
© Авто.Ру
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей