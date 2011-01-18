Американских ковбоев задержали за пьяное вождение... мула

По словам очевидцев, одетые по-ковбойски мужчины припарковали свойфургончик для перевозки скота на одной из улиц Остина, после чего вывелииз фургона лошадь и мула и отправились на верховую прогулку.Как позже выяснилось, оба любителя верховой езды находились в изрядномподпитии, в результате чего и были задержаны полицией, отмечают «НовостиАмерики».