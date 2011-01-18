Быть осторожными во время крещенского купания просят жителей Нижнего Тагила

Вчера специалисты госинспекции маломерных судов провели приёмку проруби. Она находится на Нижнетагильском пруду, возле клуба моржей. Глубина в месте, где будет проходить купание – 1 метр 70 сантиметров. Освящать иордань будут завтра в полдень. У проруби традиционно будут дежурить спасатели, медики, инспекторы ГИМС и милиция. Тем не менее, тагильчан просят быть осторожнее во время купаний. Нельзя погружаться в ледяную воду в нетрезвом состоянии, или если вы не здоровы. Отмечу, что специалисты рекомендуют выбирать для крещенского купания теплую одежду, которую легко снять, и брать с собой большое махровое полотенце и тапочки. Перед тем как окунуться в прорубь, нужно хорошо разогреться с помощью нескольких физических упражнений, затем быстро раздеться и заходить в купель.