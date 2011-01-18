Генпрокуратура РФ поручила проверить качество уборки сосулек и наледи в Свердловской области

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, в связи с участившимисяслучаями травматизма граждан в результате падений на нечищеных улицах, атакже схода наледи с крыш (в том числе гибелью несовершеннолетнегоребенка 13 января в Санкт-Петербурге и подобными случаями в Москве,Ульяновской, Псковской областях и других регионах), Генеральнаяпрокуратура РФ дала поручение региональным прокурорам «незамедлительно, спривлечением контролирующих органов» проверить местные администрации ипредприятия ЖКХ на предмет соблюдения ими Закона об обеспечениибезопасности жизни и здоровья людей.В частности, прокурорам поручено «обратить особое внимание на выявлениефактов преступного бездействия уполномоченных должностных лиц и ихправовую оценку».