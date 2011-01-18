Генпрокуратура РФ поручила проверить качество уборки сосулек и наледи в Свердловской области
18 января 2011, 07:26ОбществоОльга
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Генеральная прокуратура России поручила прокурорам регионов организовать проверки исполнения законодательства в связи с участившимися случаями травматизма граждан из-за плохой работы коммунальных служб.
Как сообщает пресс-служба российского ведомства, в связи с участившимисяслучаями травматизма граждан в результате падений на нечищеных улицах, атакже схода наледи с крыш (в том числе гибелью несовершеннолетнегоребенка 13 января в Санкт-Петербурге и подобными случаями в Москве,Ульяновской, Псковской областях и других регионах), Генеральнаяпрокуратура РФ дала поручение региональным прокурорам «незамедлительно, спривлечением контролирующих органов» проверить местные администрации ипредприятия ЖКХ на предмет соблюдения ими Закона об обеспечениибезопасности жизни и здоровья людей.В частности, прокурорам поручено «обратить особое внимание на выявлениефактов преступного бездействия уполномоченных должностных лиц и ихправовую оценку».
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