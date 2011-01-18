Герб и флаг Свердловской области могут разрешить использовать всем желающим
18 января 2011, 16:28ОбществоАнка
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Проект соответствующего закона поступил в комитет областной думы по вопросам законодательства.
Законопроект предлагает предоставить свердловчанам возможность вывешивать флаг и использовать изображение герба на зданиях жилых домов и предприятий, а также при проведении массовых мероприятий. Сейчас герб и флаг Свердловской области может использоваться только государственными учреждениями и на официальных мероприятиях. Ранее такие же ограничения действовали по отношению к флагу России. В 2008 году президент Дмитрий Медведев подписал указ, который разрешил неофициальное использование флага частными лицами, если такое использование не является надругательством над символом государства, отмечает «Новый Регион».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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