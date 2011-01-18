Гигиенические салфетки для сотовых телефонов

Комплект для чистки BASF изначально подходит не только лишь для сотовых телефонов, но даже и для компьютерных мониторов, а также клавиатур и других электронных приборов. Почти на любом сайте, где проходит продажа аксессуаров для сотового телефона можно найти такие салфетки.

Производят данные салфетки в основном Финляндии, а в Российской Федерации набор из сотни штук стоит около ста десяти рублей. В начале этого года известная компания BASF планирует расширить свой ассортимент таких чистящих средств, поэтому появится новый продукт MobileCleaning, предназначенный для специального ухода за ноутбуками, нетбуками, а также жидкокристаллическими мониторами или же мобильными телефонами.

Из наших отечественных средств для чистки специалисты порекомендовали специальный спрей для чистки под названием "Видеомонтаж". Его можно легко найти и приобрести в радиомагазинах примерно за полсотни рублей. Также можно использовать эти аксессуары для коммуникаторов. После нанесения данной жидкости на поверхность сотового аппарата его следует максимально тщательно протереть специальной мягкой салфеткой или просто замшей. Ткань для этого лучше не использовать, ведь ворсинки могут попасть внутрь корпуса телефона.

Надо также отметить, что большинство наших отечественных "промывок" (по словам профессиональных работников сервисных центров) изначально не предназначены для сотовых телефонов. Поэтому, приобретая себе в магазине то или иное специфическое чистящее средство, обязательно стоит поинтересоваться на сей счет у продавца-консультанта.