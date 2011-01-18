На СвЖД подведены итоги развития вокзальных комплексов в 2010 году

Как пишет ТАСС-Урал, в прошлом году выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений, а также инженерных сетей вокзалов. В их числе – нижнетагильский вокзал. Удалось реконструировались существующие здания, модернизировать инженерные системы с применением энергосберегающих технологий, установлено специальное оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями.