На СвЖД подведены итоги развития вокзальных комплексов в 2010 году
18 января 2011, 16:34ОбществоАнка
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Железнодорожные вокзалы СвЖД ежегодно отправляют и принимают 34 миллиона уральцев.
Как пишет ТАСС-Урал, в прошлом году выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений, а также инженерных сетей вокзалов. В их числе – нижнетагильский вокзал. Удалось реконструировались существующие здания, модернизировать инженерные системы с применением энергосберегающих технологий, установлено специальное оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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