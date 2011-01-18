Очередную партию контрафактной одежды изъяли в магазинах Нижнего Тагила

В ходе рейда выяснилось, что некоторые предприниматели ушли с рынка незаконной деятельности, но остались те, кто и сегодня нелегально зарабатывает на раскрученных брендах. Как рассказала начальник отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке Светлана Соломатина, в одном из павильонов рынка «Гальянский» предприниматель продавал подделку под «Адидас». В прошлом году, после аналогичной проверки, этого предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей, за использование чужого товарного знака.Сегодня оперативники изъяли шесть единиц контрафакта. В одном из отделов магазина «Фурор», на улице Карла Маркса, оперативники изъяли 10 единиц поддельной продукции с логотипом «Умбро». В прошлом году аналогичная проверка закончилась судом, в ходе которого доказать вину предпринимателя не удалось, так как экспертиза не смогла установить производителя. В прошлом году в Нижнем Тагиле 1250 единиц продукции были признаны контрафактом. Это футболки, спортивные костюмы и обувь с логотипами известных брендов: Adidas, Lacoste, Nike, Reebok.